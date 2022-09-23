Kayseri'de iş cinayeti: Maden ocağı işçisi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü.
Sıddık Taysi ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Taysi'nin cesedi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)