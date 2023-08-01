Kaymakamlıktan sağlık emekçilerine engel: 39 yıl önceki PKK eylemleri gerekçe gösterildi

Sağlık emekçileri talepleri için yurt genelinde iş bırakma ve basın açıklaması yapma kararı alırken, PKK'nin 39 yıl önceki eylemlerininin yıl dönümünü öne süren Lüleburgaz Kaymakamlığı, aldığı yasak kararı ile sağlık emekçilerinin gerçekleştireceği basın açıklamasının önüne geçti.

1 günü gerekçe gösterdi, 30 günü yasakladı

Lüleburgaz'da 30 gün süreyle basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting ve açık alan etkinlikleri yasaklandı.

Lüleburgaz Kaymakamlığı, söz konusu yasağa gerekçe olarak, PKK'nin 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt ve Hakkari'de gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemlerin yıl dönümü olmasını gösterdi.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan tebliğ ve tebellüğ belgesine göre; toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, el ilanı ve bildiri dağıtma, konferans, vb. her türlü eylem ve etkinliğe dönük yasağın 1 Ağustos Salı günü saat 08.00'den 31 Ağustos Perşembe günü saat 08.00'e kadar süreceği bildirildi.

Sağlık emekçilerinin basın açıklamasına engel

Sağlık emekçileri talepleri için 1-2 Ağustos tarihlerinde, kimi hastanelerde iş bırakma kimi hastenlerde ise basın açıklaması yapma kararı almıştı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde çalışmakta olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) üye sağlık emekçileri de yarın hastane önünde basın açıklaması gerçekleştireceklerini ilan etmişti.

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından alınan yasak kararı ile sağlık emekçilerinin gerçekleştireceği basın açıklamasının önüne geçilmiş oldu. Söz konusu yasak, basın açıklaması yapacak olan üyelere bugün tebliğ edildi.

'Marjinal gruplar tarafindan provokatif eylemlerde bulunabileceği değerlendirilmekte'

Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan tebliğ ve tebellüğ belgesinde öne çıkanlar şöyle:

"15 Ağustos 1984 Yılında PKK terör örgütünün Siirt/Eruh ve Hakkari Şemdinli İlçelerimizde gerçekleştirdiği ilk silahlı terör saldırısının yıl dönümü olması nedeniyle başta PKK-KCK terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütleri ve bu örgütlere müzahir şahıslar ile marjinal grupların her firsatta Ülkemiz genelinde sansasyonel eylem (silahlı/bombalı saldırı, korsan gösteri, oturma eylemi, molotof atma vb) arayışı içerisinde olabilecekleri ve bu kapsamda kanunsuz gösteri, protesto, pankart asma gibi eylemleri gerçekleştirebilecekleri ve karşıt görüşlü gruplar arasında gerginlik yaşanması suretiyle sokak eylemlerine tevessül edilebileceği bilinmektedir. Bu sebeplerle İlimiz genelinde de aynı marjinal grupların vatandaşlarımızın hak ve özgürlükleri korunmasının tehlikeye düşürebilmek amacıyla eylem ve etkinliklerde bulanabileceği de değerlendirilmektedir.

İlçemiz ve köylerinde Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da çeşitli sebepler öne sürülerek basın açıklaması adı altında (Film Gösterimi, Çadır Kurma, Ateş Yakma, Açlık Grevi/Oturma Eylemi vb.) toplantı ve gösteri yürüyüşü türünde eylem/etkinlikler yapılmak istenebileceği ve terör örgütleri, müzahir şahıslar ve marjinal gruplar tarafindan provokatif eylemlerde bulunabileceği değerlendirilmekte olup;

Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlara göre adli ve idari işlem yapılması uygun görüldüğü bildirilmiştir."