Kaymakamlıktan İlkay Akkaya konserine engelleme

Sanatçı İlkay Akkaya'nın 31 Ekim'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapacağı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından engellendi.

Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptalini şu şekilde duyurdu:

"31 Ekim 2022 tarihinde ve BAOB'da gerçekleştirmeyi planladığımız İlkay Akkaya konserimize Nilüfer Kaymakamlığı tarafından izin verilmemiştir. Bilet iadelerimiz bugün itibari ile satın alınan platformlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Üzgünüz."

İlkay Akkaya ise Instagram hesabından "Maalesef bir konserimiz daha yasaklandı!" diyerek duruma tepki gösterdi.