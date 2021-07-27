Kaymakamlıktan Atatürk büstünün çöpe atılmasına ilişkin açıklama

Afyonkarahisar’da Şuhut Kaymakamlığı, ilçedeki eski meslek yüksekokulunda Atatürk büstünün sökülerek çöpe atılmasıyla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.

AA'nın haberine göre Şuhut Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "26.07.2021 günü yerel bir haber kanalında ilçemizde yaklaşık olarak 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksek okul binasında bulunan Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığına dair haber yapılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.