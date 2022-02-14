Kaymakamlık müdüründen sahtecilik: Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle kiraladı

Kaymakamlıkta müdür olan İkbal O. hakkında, genelev patronu Matild Manukyan’ın Şişli’deki 3 dairesini sahte kontratla aylık 150 liraya kendisi ve akrabalarına kiraladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

11 yıl önce ölen genelev patronu Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'in tüm taşınmaz mallarının kontrolü, tahsilatı ve diğer işleriyle ilgilenen Ekrem Taş, Beyoğlu Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı'na gizli bir ihbarda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre ihbarda, Çilingir'in Şişli'deki apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünü İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi.

'İmzalar bana ait değil'

Beyoğlu Kaymakamlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelilerin iddia edildiği gibi sahte kontrat hazırlayıp hazırlamadıklarının belirlenmesi için elektrik, su ve doğalgaz şirketlerinde inceleme yapıldı. Bu kapsamda elektrik aboneliği sırasında bir adet kira kontrat fotokopisi ele geçirildi. Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine de başvuruldu. Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 yıldır hastanede yattığını, bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Dora Çilingir, dairelerini işgal ederek 150 liralık kira ödeyen şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. Kerope Çilingir ise kimseye dairelerini kiraya vermediğini, kontrattaki imzanın kendisine ait olmadığını ve maddi zarar uğradığını belirtti.

Takipsizlik kararı bozuldu

Adına kayıtlı bulunan dairelerde oturan Candeniz O. ve Vizine O.'dan şikayetçi olduğunu belirten Kerope Çilingir, şahısların dairelerinden tahliye edilerek kendisine verilmesini talep etti. İkbal O. hakkında hazırlanan rapora göre, kontratlarda İkbal O.'nun imzasının bulunmadığı, aynı zamanda Kerope Çilingir'in kendisinden şikayetçi olmadığı belirtilerek memur hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildi.Evlerde sahte kontratla oturan Candeniz O. ve Vizine O. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğine yer verildi.

Savcılık, İkbal O. hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı, İkbal O.'nun görevinin gereğine aykırı davrandığını belirterek dava açılması talebinde bulundu. İtirazı inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın verdiği takipsizlik kararını bozdu.