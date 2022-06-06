Kaymakamlık, CHP’li belediyenin fidan dikimini engelledi: Alana millet bahçesi yapılacak

Giresun’un Piraziz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, 4 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği kapsamında Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait boş araziye fidan dikmek istedi. Piraziz Kaymakamlığı, bölgeye polis göndererek fidan dikmeye çalışan belediye işçilerine engel oldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ağaç dikimine engel olunmadığı, bölgeye önümüzdeki dönemde yapılması planlanan millet bahçesi projesiyle ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, belediye çalışanları fidan dikilecek çukurları açtıkları sırada bölgeye gelen polisler, Kaymakam Furkan Balat'ın emri doğrultusunda alana fidan dikilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Polis kazma ve kürekleri topladı

Polislerin izin vermemesine karşı çıkan Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, kanunsuz bir şey yapmadığını çevreyi güzelleştirmek için fidan diktiklerini belirterek, “Beni engellemek istiyorsanız eğer beni tutuklayın. Ya da bırakın fidanlarımızı dikelim” diyerek işçilere çalışmalarına devam etmesini söyledi. Görevli polisler ise dikim yapılmasına izin veremeyeceklerini belirterek, belediye işçilerinin çukur açtıkları kazma ve küreklerine el koydu.

Kaymakamlık: Alana millet bahçesi yapılacak

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Orman İşletme Şefliğiyle ortaklaşa ağaç dikim şenliği düzenleneceğini belirtilerek, “İlçemizde bulunan dikim alanlarına ‘Bin Genç için 1000 Fidan' projesi kapsamında bin adet ağaç dikimi gerçekleştirilecektir. Hazine arazisi üzerine ağaç dikim faaliyetleri söylenenin aksine engellenmemiş olup ilgili bölgeye önümüzdeki dönemde yapılması planlanan ‘Piraziz Millet Bahçesi' proje çalışmaları devam etmektedir. İlçe sınırlarımızda ağaç dikimini teşvik etmek için her daim çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.

CHP’li Belediye Başkanı Görgülüoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Burası belediyenin dolgu alanı ancak Milli Emlak'a ait. Ve burası vatandaşlar tarafından park olarak kullanılıyordu. Parkın bir kısmına bir kasap dükkanı kamelya yapmış köfte satıyor. Biz de onunla birlikte parkta bulunan kaçak binaları yıktık. Burayı düzeltmek için de fidan ekelim dedik.

Ama Kaymakam Bey tarafından millet bahçesi yapılacağı ileri sürülerek engelledik. Ama öyle bir proje yok. Polislere yazılı emirleri var mı diye sordum. Bana olmadığını söylediler. Kaymakam şifahen emir vermiş.

Kaymakamın arkasında AKP'li siyasetçiler var. Onlar ne derse onu yapıyor. Seçimi kaybetmenin acısını çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu.