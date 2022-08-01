Kaymakamlığa yardım başvurusunda bulunan kadın AKP’ye üye yapıldı

Gazete Duvar’ın haberine göre; İzmir Buca’da yaşayan Emine Akbaba, geçtiğimiz yıl telefonuna gelen, “Ailemize hoş geldiniz. Üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir” mesajıyla AKP Buca İlçe Teşkilatı’na üye yapıldığını öğrendi.

Mesajın ardından e-Devlet’ten parti üyeliği olup olmadığını sorgulayan Akbaba, AKP Buca İlçe Teşkilatı’nda aktif üyeliğinin bulunduğunu fark etti. Akbaba, e-Devlet üzerinden parti üyeliğinden istifa etti.

Olayın ardından Akbaba, AKP Buca İlçe Teşkilatı’nı aradığını, bilgisi dışında partilerine üye yapıldığını, istifa etmesine rağmen şu an halen üye olarak göründüğünü söyledi. “Kimlik bilgilerimi nereden alıyorsunuz?” diye soran Akbaba’ya, “Partimize gelip üye olmuş olabilir misiniz? Üyelik koçanı olmadan üye yapamayız” denildi. Akbaba, yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Telefon görüşmesinden kısa bir süre sonra skandal ortaya çıktı. AKP Buca İlçe Teşkilatı tarafından aranan Akbaba’ya bir yetkili, “2021 yılında partimize maddi yardım başvurusunda bulunmuşsunuz. Teşkilatımıza gelmişsiniz. O sırada da üyelik başvurusu yapmışsınız. 2022 yılı mart ayında da sistem üyeliğinizi güncellemiş” dedi.

“Size gelmedim, kaymakamlığa başvuruda bulundum. Devlete yaptığım bir başvuru siyasi bir partiye nasıl geliyor?” diye soran Akbaba, doldurduğu iddia edilen üyelik koçanının fotoğrafının kendisine gönderilmesini talep etti. Telefondaki yetkili ise Akbaba’yı ısrarla Buca İlçe Binası’na davet etti.

Kaymakamlık: Kesinlikle bilgi paylaşılması söz konusu değil

Konu ile ilgili Gazete Duvar’ın ulaştığı Buca Kaymakamlığı Sosyal Yardım Birimi ise bilgi paylaşımı gibi bir durumun söz konusu olmayacağını iddia etti. Yetkili, partilere üye olanların yine partiler tarafından yardım için kaymakamlığa yönlendirilebildiğini, ancak kaymakamlığa başvuruda bulunanların herhangi bir siyasi partiye yönlendirilemeyeceğini söyledi.

