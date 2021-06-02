Kaymakamdan ‘İmam Demirkan’ mesajı: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla camiye dönüştürülen Ayasofya’da yaptığı mevlüt konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan İmam Mustafa Demirkan’a “kaymakam” desteği geldi.

İmam Demirkan, konuşmasında Ayasofya için “Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi.” derken Atatürk’ü de hedef alarak “Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir… Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma…” ifadelerini kullanmıştı.

Bilecik’e bağlı İnhisar ilçesinin kaymamı Ali Açıkgöz, Demirkıran’a sahip çıkan bir mesaj yayımladı.

Açıkgöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah’ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Açıkgöz’ün, tepkilerin ardından paylaşımını bir açıklama yapmadan sildiği görüldü.