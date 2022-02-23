Kaymakam görevden alındı: Oğlu Falyalı cinayeti şüphelisinin avukatlığını yapmış

Şişli Kaymakamı olarak görev yapan Ali Fuat Türkel'in, avukat oğlunun Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetinin şüphelilerinden birinin avukatlığını yapması nedeniyle görevden alındığı ortaya çıktı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevden alınan Kaymakam Türkel, Bitlis Valiliği'ne Hukuk Müşaviri olarak atandı.

Türkel emekliliğe ayrılma kararı alarak İstanbul Valiliği'ne emeklilik dilekçesi verdi. Habere göre avukat Atalay Burak Türkel'se "Konuya ilişkin konuşmam doğru olmaz" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Kaymakam Ali Fuat Türkel'in avukat olduğunun aldığı bir dosya nedeniyle görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "Yargıdaki en önemli konulardan birinin avukatın müvekkili ile özeleştirilmemesidir. Bu durum savunma açısından çok kısır bir bakış açısı oluşturur" dedi.

'Yaşananlardan utanç duydum'

Avukatın müvekkiliyle özleştirilmesinin savunma hakkını tanımamak, ona saygı göstermemek anlamına geldiğini söyleyen Durakoğlu şunları ifade etti:

"Bir hukuk devletinde savunma hakkı olmazsa yargılamadan bahsedilmesi mümkün değildir. Savunma yargının kurucu unsurudur. Onun temsilcisi de avukatlardır. Böyle bir çerçeve içerisinde baktığınızda yaşanan olaydan bir avukat ve İstanbul Barosu Başkanı olarak utanç duydum. Bir kaymakamın oğlu ile ilgili olarak böyle bir karar alınması kökten yanlıştır. Bu haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum."