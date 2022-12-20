Kayıt ücreti zammı öncesi Gürcistan'a telefon akını

Türkiye’de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max 256 GB modeli Gürcistan’da 34 bin liraya satın alınabilmesi üzerine binlerce kişi ucuz telefon almak için Gürcistan'a gidiyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre yol masrafı, vergi düşümü ve kayıt ücreti ödendiğinde 45 bin liralık iPhone, Türkiye’ye 37 bin liraya geliyor.

Ancak yılbaşından sonra telefonlardan alınan pasaport kayıt ücretine yüzde 120 civarında zam geliyor. Dolayısıyla Gürcistan’dan telefon almak cazip olmaktan çıkacak.

Bugüne kadar binlerce kişinin telefon almak için gittiği ülkede daha önce yılda 450 bin adetlik telefon satılırken, son 1 yılda ise 1 milyondan fazla iPhone satışı gerçekleştiği belirtildi.