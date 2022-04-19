Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağı'nda bulundu

Antalya'da Manavgat Irmağı'nın yüzeyinde aşağıya doğru giden bir ceset gören tekne kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi, Boğaz mevkiinde Bosporus Otel yakınlarında ırmakta bulunan cesedi alarak kıyıya çıkardı.

Cesedin yapılan incelemesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolu'nda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi. Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti.

21 yaşındaki Fırat Çiftsüren’in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara’da yaşadığı bildirildi.

Fırat Çiftsüren’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (İHA)