Kayıp kişinin cesedi kardeşinin bahçesinde bulundu

Karaman'da kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cesedi kardeşinin elma bahçesinde bulundu.

Haber Merkezi

Karaman'da ikamet eden Halil Kocaer (68) dün öğle saatlerinde ayrıldığı Hisar Mahallesi'ndeki evine dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada Kocaer'in Otogar Kavşağı'ndan Bucakışla yolu istikametine bisikletiyle geçtiğini belirledi.

Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Kocaer'in cesedini, kardeşinin elma bahçesinde buldu.

Üzerinde yanıklar olduğu görülen Kocaer'in cesedi incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. (AA)

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