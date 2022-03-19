Kayıp internet fenomeni Yunus Dönertaş ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu'da Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda Ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler kemiklerin bir insana ait olduğunu belirledi.

DHA'nın haberine göre kemikler Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

Dönertaş’a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.