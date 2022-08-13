Kayıp hemşire Eyyüp Güneş'in cesedi bulundu

Siirt'te 11 Haziran'da çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.

DHA'nın haberine göre Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş'in, arama çalışmalarının 64’üncü gününde cesedi bulundu. Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından aranan Güneş, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında görüldü.

Bölgede bekletilen ambulansa alınan Güneş’in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.