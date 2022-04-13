Kayınpederini dava etmişti: Şarkıcı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şarkıcı Gökhan Özen, eski kayınpederi ile mahkemelik oldu. Şarkıcı, eski kayınpederinin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Suçu olmadığının mahkeme kararıyla kesinleştiğini söyleyen eski bakan Mehmet Sevigen “Bana iftira atıyor” diyerek eski damadı Gökhan Özen’den şikayetçi oldu.

Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikâyet ettiğini açıkladı.

CİMER'e gelen ihbardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Mehmet Sevigen'in eşi Gülay Sevigen hakkında takipsizlik kararı verildi.

Mehmet Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan Mehmet Sevigen, iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurtdışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.