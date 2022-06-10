Kavganın izi o notlarda saklı: 'Berat'ın avukatı olduğu için danışman oldu'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyonla ilgili ilginç bir belgeyi paylaştı. Pehlivan, 2017 yılında yapılan bir görüşmeden bahsederek Oktar'ın Ankara ekibinden bir ismin detayları not ettiğini söyledi.

Polisin bulduğu söz konusu notların şu an "suç delili" olarak dava dosyasında olduğunu söyleyen Pehlivan, "Notlardan anlıyoruz ki Oktarcılara konuşan kişi güvenlik bürokrasisinden biri" dedi. O ismin kendisini tanımlarken de “Sosyal demokratım ama Tayyip Bey’e hayranlığım var” ifadelerini kullandığını aktardı.

"MHP’den Melih Gökçek’e kadar birçok kuruma ve kişiye dair ağır sözler havada uçuşuyor. Tabii bu iddialar da kelime kelime Adnan Oktar’a iletiliyor" diyen Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile ilgili de çarpıcı iddialardan bahsetti.

'Berat'ın avukatı, bu nedenle danışman oldu'

Notlarda yer alan bilgilere göre, Oktar grubunun görüştüğü bürokrat, "Mehmet Uçum'un eskiden bir terör örgütüyle ilişkili olduğunu" iddia ederek “Saray’da danışman olmasının sebebi Berat’ın avukatı olması. Berat’ın kardeşi Serhat’ın Turkuvaz’dan avukatı. Bu vesileyle danışman oldu.” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Anlıyoruz ki güvenlik bürokratıyla Oktarcıların buluşması 2017 yılındaki referandumdan hemen sonraya denk geliyor. Notlara bakılırsa, konuşan kişi o döneme dair şöyle diyor:

“Tayyip Bey Türkiye için çok gerekli birisi ama etrafı kurt dolu. Referandumda danışmanlar, Uçum’lar vs. onu çok yanlış bilgilendirdi. ‘Efendim yüzde 70-80 gösteriyor araştırmalar, siz Avrupa-İsrail vs. ile çatışın, gerisini bize bırakın’ dediler, kandırdılar.”

Nasıl da unutuyoruz, referandum sonrası eyalet sistemine geçileceğini söyleyen cumhurbaşkanı danışmanları olmuştu. İşte Adnan Oktar’ın lobi ekibine konuşan kişinin buna dair de iddiaları varmış. Notlara göre, Devlet Bahçeli’nin de tepkisini çeken eyalet çıkışlarına Erdoğan’ın izin vermesinin nedeni “danışmanları tarafından kandırılmasıymış”