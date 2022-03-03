Kavcıoğlu: Türkiye ekonomisi başarılı bir sınav veriyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Kavcıoğlu konuşmasında, Türkiye ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu, Türkiye’nin "sanayicilerin büyük gayretiyle" dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini söyledi. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdiğini söyleyen Kavcıoğlu, “Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz.” dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının ifade ederek, şunları söyledi:

“Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz.”

TÜİK şubat ayı enflasyon oranlarını aylık 4,81, yıllık bazda ise 54,44 olarak açıklamıştı.