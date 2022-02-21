Kavcıoğlu iddiası: 'Faiz artırmak zorunda kalacak, sonra görevden alınacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon sonuç' sözleri doğrultusunda hayata geçirilen faiz indirimleri, doların 8,30'dan 18 lira seviyelerine gelmesine neden oldu. Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için kur korumalı TL mevduat desteği devreye sokulsa da, dolar ancak 13 lira seviyesine çekilebildi.

ABD Merkez Bankası'nın dokuz kere faiz artırımına gideceğinin konuşulduğu bir dönemde ekonomi değerlendirmeleri yapan İslam Memiş, süreçle ilgili dikkati çeken bir iddiada bulundu. Faiz artırımına gittiği için görevden alınan Naci Ağbal'ın yerine getirilen ve eylül ayından itibaren dört ay üst üste indirime giden Kavcıoğlu'nun aksi bir karar alacağını ileri sürdü.

'Haziran ve Temmuz ayında faiz artışını güçlü görüyorum'

TGRT Haber'de Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren Memiş, "Fed çok önemli bir etkiye neden olacak. Dolar endeksinde ciddi bir artış göreceğiz. Jeopolitik risklerde belirsizlik var, içeride de atılan adımlar yetersiz kalacak. Haziran ve temmuz ayında bir faiz artışını güçlü görüyorum. Bunun sonucunda da Merkez Bankası'nda görev değişikliği olacaktır" dedi.