Kavala'dan Gezi açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır

Gezi Direnişi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Gezi protestolarının kendisi tarafından organize edilmediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır."

Gezi davasının yargının siyasi baskı altında olduğunu ifade eden Kavala, "Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır" dedi.

Kavala'nın yazılı açıklaması şöyle:

"25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında da ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır.

Benim ‘Sorosçu’ olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını, Soros’a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu."

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası’nda beraat kararının bozulmasının ardından dava yeniden görülmüştü. Haziran Direnişi’ni yargılama ile ilgili kararda mahkeme heyeti Osman Kavala’nın "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Kavala'nın Casusluk suçlamasından beraat ve casusluk suçlamasından tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar vermişti.

Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dava dosyaları ise ayrılarak, yakalama kararı infazlarının beklenmesi talep edilmişti.