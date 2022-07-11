Kavala kararına şerh koyan tek hakim beli oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi.

Duvar'ın haberine göre, 17 hakimden oluşan AİHM Büyük Daire'nin ihlal kararı 16'ya 1 olmak üzere oy çokluğu ile alındı. Karardaki tek karşı oyu ise Türk hakim Saadet Yüksel kullandı. Yüksel karara ilişkin görüşünde, Osman Kavala davasında 2019 yılında verilen 18'inci maddenin ihlali kararına katılmadığı için bugün verilen karara da katılmadığını belirtti.