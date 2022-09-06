'Katli vaciptir' sözleri için Gülşen'den adım

Şarkıcı Gülşen, "Katli vaciptir" diyerek kendisini hedef gösteren Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, bir konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'i "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" paylaşımı yapmıştı. Yıldız, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre, Gülşen'in avukatı Emre Emek, Yıldız'ın paylaşımı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Yıldız için "anayasayı ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halk arasında korku ve panik yaymak amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik" ve resen takdir edilecek suçları sebebiyle soruşturma başlatılması ve iddianame düzenlenmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gülşen hakkında 30 Nisan'da bir konserinde grup arkadaşı ile sakalaşırken imam hatiplilerle ilgili ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve tutuklanmıştı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen, ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emre Emek, ev hapsinin kaldırılması için başvurmuş, başvuru reddedilmişti.