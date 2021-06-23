Katılım bankalarını birleştirme hazırlığı

Kamunun üç katılım bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler sürüyor.

Kamuya bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım faaliyet gösteriyor. Üç banka arasında Ziraat Katılım geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyar ve kullandırdığı 43.6 milyar liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf Katılım 36.6 milyar topladığı ve 29.4 milyar lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi olan Emlak Katılım ise 11.6 milyar topladığı ve 13.6 milyar lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

2021 Nisan ayı itibariyle ise katılım bankalarının aktif büyüklüğü 2020 sonuna göre yüzde 9,1 büyümeyle 477 milyar liraya çıktı. Kullndırılan fonlar 2020 sonuna göre yüzde 13,6 artarak 272,8 milyar liraya, toplanan fonlar ise yüzde 8,5 artışla 349.4 milyar liraya yükseldi. Katılım bankalarının takipteki alacak oranı ise 8.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Toplam net kar ise yüzde 38,3'lük artışla 1.2 milyar liraya çıktı. Nisan itibariyle katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı pay da yüzde 7,3 seviyesine ulaştı.