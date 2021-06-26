'Katil Onur Gencer işkence de yaptı'

HDP'li Deniz Poyraz'ı parti binasında katleden Onur Gencer adlı saldırganın işkencede de bulunduğu otopsi raporuna yansıdı.

Haber Merkezi

HDP'nin İzmir İl Başkanlığı binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer adlı saldırganın Poyraz'a işkencede de bulunduğu öğrenildi.

Birgün yazarı Erk Acarer, konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alarak şu iddiaları dile getirdi: 

"...İşlenen cinayetteki yeni bilgiler ise çok daha tehlikeli bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ın ön otopsi raporunun inceleme aşaması bitmek üzere. Rapora ilişkin bilgiler içinde çarpıcı bir nokta bulunuyor:

Poyraz’ın bedeninde sadece kurşun yarası değil, başka cisimlerin izleri de var. Bu bilgi, 27 yaşındaki katil Onur Gencer’in, genç kadının bedenine öldürmeden önce ya da öldürdükten sonra işkence yaptığını gösteriyor. Suriye’den alışık olduğumuz cihadist bir yöntem."

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