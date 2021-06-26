HDP'nin İzmir İl Başkanlığı binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer adlı saldırganın Poyraz'a işkencede de bulunduğu öğrenildi.
Birgün yazarı Erk Acarer, konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alarak şu iddiaları dile getirdi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
'Katil Onur Gencer işkence de yaptı'
HDP'li Deniz Poyraz'ı parti binasında katleden Onur Gencer adlı saldırganın işkencede de bulunduğu otopsi raporuna yansıdı.
Haber Merkezi
HDP'nin İzmir İl Başkanlığı binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer adlı saldırganın Poyraz'a işkencede de bulunduğu öğrenildi.
Birgün yazarı Erk Acarer, konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alarak şu iddiaları dile getirdi: