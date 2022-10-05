Katar'a 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' çerçevesinde asker tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'den geçti.

TBMM Genel Kurulu’nda tezkere görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz “Neresinden bakarsak bakalım yine ilginç bir asker gönderme tezkeresi ile karşı karşıyayız… Böyle bir tezkerenin gelmesine şaşırdığımızı ifade etmek isterim. Neden şaşırdık? AKP iktidarı döneminde, Meclis’imizden ilk kez futbol, dünya kupası organizasyonu için bir tezkere izni isteniyor. Hem de Türkiye’nin katılmadığı bir Dünya Kupası için" dedi.

Partisinin olumsuz oy vereceğini açıklayan Çeviköz şunları söyledi:

'İktidar da siyasi gerekçe bulmakta güçlük çekmiş'

"Tabii ki Türkiye’nin uluslararası organizasyonlarda görünür olmasını istiyoruz. Ama bu polisimizi ve askerimizin vatan toprakları dışına göndererek, tehlikenin içine atarak yapılmamalı. Tezkere bakınca anlıyoruz ki aslında iktidar da siyasi olarak gerekçe bulmakta güçlük çekmiş. Elle tutulur bir siyasi gerekçe göremiyoruz. Tezkerede 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için imzalanan bir protokolden söz ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar’da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2020’de Katar ile imzalanan; ‘Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol.’ Deniyor ki ‘Bu tezkere protokolün gerekleri ile uyum içinde.’"

'Protokolde Katar'a asker gideceğine dair ifade yok'

Çeviköz sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce yüce Meclisimizin önüne getirilen protokolde Katar’a asker gideceğine dair ifade yokken, biz bugün bu tezkereyi görüşüyoruz. Bakınız ne polisimizin, ne askerimizin ayağına taş değmesini isteriz. Polislerimizin gönderilmesine izin istenmişken askerlerimizin gönderilmesinden nasıl bir milli menfaat durumu söz konusudur bunu anlamış değiliz.

Tezkerede belirtilenin aksine, Pakistan ve Türkiye haricinde diğer ülkelerin güvenlik gücü olarak polis ve jandarma göndereceği, teknik ve istihbarat sağlayacağı ancak askeri kuvvet bulundurmayacakları açıkça anlaşılıyor. Katar ile arası iyi olan Fas’ın dahi asker göndermenin altını çizmek isterim. Biz neden asker, polis bütün güvenlik güçlerimizi seferber ediyoruz.”

