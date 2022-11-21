Katar ve Çin arasında 27 yıllık dev anlaşma

QatarEnergy, Çin’in Sinopec şirketiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariği için 27 yıllık anlaşma imzaladı.

Sözcü'nün Reuters'den aktardığı habere göre piyasalardaki volatilitenin alıcıları uzun vadeli anlaşmalar yapmaya zorladığı bu dönemde, tarafların vardığı anlaşma şimdiye kadar imzalanan en uzun vadeli LNG tedarik anlaşması oldu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Avrupa’nın enerji konusunda kıtanın doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Rusya’ya bağımlılığını azaltmak istemesinin ardından LNG’ye olan talebi ciddi biçimde artırdı.

‘4 milyon ton LNG'lik anlaşma'

Anlaşma imzalanmadan kısa bir süre önce Reuters’a açıklama yapan QatarEnergy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Saad al-Kaabi, “Bu anlaşma North Field East (NFE) Projesi kapsamındaki ilk alım satım anlaşması olduğundan önemli bir kilometre taşı. Çin’in Sinopec şirketi ile olan bu anlaşma 27 yıllığına 4 milyon ton LNG’lik bir anlaşma” dedi.

Kaabi, “Bu anlaşma uzun vadeli anlaşmaların uygulamada olduğunu ve hem satıcı hem de alıcı için önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Katar gaz sıvılaştıma kapasitesini 126 milyon tona çıkaracak

North Field projesi Katar ve İran’ın paylaştığı dünyanın en büyük doğalgaz sahasının bir parçası konumunda. QatarEnergy bu yılın başında bu projenin genişletilmesi kapsamında beş anlaşma imzalamıştı.

İki aşamalı olarak belirlenen gelişim planının ilk ve büyük kısmı olan North Field East projesi sahadan çıkarılan doğalgazı sıvılaştıracak altı tesis ile Katar’ın gaz sıvılaştırma kapasitesinin 2027’ye kadar yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona yükseltilmesini amaçlıyor.

Planın, North Field South (NFS) adı verilen ikinci kısmı için ise üç ayrı ortak ile anlaşma imzalandı. Bugün açıklanan ve Sinopec tarafından da doğrulanan anlaşma NFE kapsamında imzalanan ilk tedarik anlaşması oldu.

Kaabi, genişleme projesi kapsamında projenin hissedarı olmak isteyen çok sayıda kurum ile görüşmelerin sürdüğünü dile getirirken QatarEnergy’nin genişleme projesinde yüzde 75 hissedar olduğunu ve yüzde 5 kadarlık kısmın bazı alıcılara satılabileceğini ifade etti.