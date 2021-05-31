Katar: Sisi, Mısır'ın seçilmiş meşru başkanı

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Mısır'ın Ortadoğu'nun önemli ülkelerinden biri olduğunu ve bölgesel meselelerde öncü bir rol oynadığını belirterek, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin "Mısır'ın seçilmiş meşru bir başkanı" olduğunu söyledi.

El Arabiya'da yer alan habere göre, televizyonda yayınlanan söyleşisinde konuşan el Sani, Doha ve Kahire arasında geçmişte birçok gerilim yaşandığını, ancak kriz aşamasında dahi ikili ülke arasındaki ilişkilerin en az zararla atlatıldığı belirtirken, Mısır'ın bu dönemde ülkedeki Katar yatırımlarına dokunmadığı ve katarlı öğrencilerin ülkede kalmasına izin verdiği için minnettar olduklarını söyledi.

El Sani, Doha yönetiminin, Körfez ülkeleriyle Mısır arasında yaşanan gerilimin sona ermesinin ardından Kahire'yle işbirliği yapmayı hedeflediğini, iki ülke komitelerinin toplantılarda olumlu gelişmeler kaydettiğini belirtti.

El Sani, "Anlaşmazlıklar giderilebilecek düzeyde, bugün Mısır'da seçilmiş olan meşru hükümetle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

El Sani, geçtiğimiz salı Sisi'yle gerçekleşen görüşmesinin "çok olumlu" geçtiğini söyledi.