Katar: Şam ile ilişkileri normalleştirmek için bir neden görmüyoruz

Katar Dışişleri Bakanı, Beşar Esad Devlet Başkanı olarak 4. dönemini kazandıktan sonra 'Suriye ile ilişkileri normalleştirmek için bir gerekçe görmediklerini' söyledi.

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Katar, 10 yıldır devam eden iç savaşta bölgedeki cihatçıları destekleyen Arap ülkelerinden biriydi. Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin büyük bölümünde kontrol sağladıktan sonra Şam ile ilişkileri normalleştirmeye başlamıştı.

Karat Dışişleri Bakanı Abdülrahman el-Tani, Britanya merkezli Al Araby'ye yaptığı açıklamada, ''Yakınlarda Suriye halkı için kabul edilebilir sayılacak bir siyasi çözüm görmüyoruz. Rejime yaklaşımımız değişmedi.'' dedi.

Bakan, ''Şu anda Suriye rejimiyle tekrar bağ kurmak için bir gerekçe yok. Rejim, Suriye halkına karşı suç işliyor'' dedi.

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