Kastamonu’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Toyota marka aracın sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yolun karşı şeridine geçti. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce minibüse, ardından da 2 araca daha çarptı. Otomobilin çarptığı minibüs ise kaza yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Tuncel Yılmaz, Veli Özdemir ve Şükrü Güler hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Z. (51), Ziya B. (55), Nezahat G. (50), Mustafa S. (42) ve Mehmet K. (44) ambulanslara bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)