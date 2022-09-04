Kastamonu'da sel felaketi: 400 ev ve iş yerini su bastı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu’da akşamüzeri yaşanan sağanak yağış ve fırtına sonrası hasar gören alanlarda incelemede bulundu.

Vidinlioğlu, “Yaklaşık 400 tane iş yerinde ve evimizde su baskınları mevcut. Ama çok kısa süre içerisinde müdahalede bulunduk. Hem uzun süreli hem de yoğun bir yağışa maruz kaldık. Bu yüzden özellikle dere yatağından su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bazı yerlerde yer yer geriye akımlardan dolayı su baskınlarında artışa sebep oldu" dedi.

Vidinlioğlu, yaşanan sel afetinde can kaybının olmadığını belirtti.