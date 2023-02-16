Kastamonu'da işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteyner yandı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yol yapımında bulunan bir şirketin Hardi Köprüsü mevkisindeki şantiyesindeki elektriklerin gidip gelmesi üzerine bekçi Ayhan Yılmaz, çevreyi dolaşmak için dışarı çıktı. O sırada elektrik panosundan alevlerin yükseldiğini gören Yılmaz durumu Çatalzeytin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında işçilerin kaldığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Yol yapımında görevli personelin deprem bölgesine yardıma gittiği için yatakhanenin boş olduğu öğrenildi.

Bekçi Ayhan Yılmaz olayı, "Elektrikle kontrol ederken yangın çıktığını gördüm. Rüzgarın şiddetiyle hızla büyüdü. İtfaiyeye haber verdim. Geldiler ve kontrol altına aldılar" ifadeleriyle aktardı. (AA)