Kastamonu'da avukat evinde ölü bulundu

Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra eve giden 25 yaşındaki avukat Gizem S. banyoda tavana asılı halde bulundu.

Haber Merkezi

Kastamonu'da, 25 yaşındaki avukat Gizem S., Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde, boynundan tavana asılı halde ölü bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti. Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi.

Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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