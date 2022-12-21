Kasiyere 'başın açık' diyerek tacizde bulunan kişi gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta, "kin ve nefret söylemleriyle halkı galeyana getirmeye çalıştığı" söylenen şüpheli gözaltına alındı.

Fas uyruklu olduğu öne sürülen şüphelinin bir markette kasada çalışan kadına “Burada sigara, alkol satılıyor. Başın açık. Ne gerek var” sözleri tepki çekmişti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde şahsın marketten çıkarıldığı görülmüştü.

AA'nın haberine göre sosyal medya platformlarında, Esenyurt Akevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki marketlerde bir kişinin "alkollü ürünlerin satışına tepki gösterdiğine yönelik görüntüler"in yayınlanması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

M.E.A. isimli kişi Pınar Mahallesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.