Kasımpaşa'da bir okulda usulsüz oy kullanımına itiraz eden yurttaşa sandık görevlisinden saldırı

İstanbul Kasımpaşa'da bir okulda çocuklarıyla birlikte kabine girerek oy kullanan seçmene itiraz eden bir yurttaşa Vatan Partili olduğu belirtilen sandık görevlisi hakaret etti ve saldırdı.

soL - İstanbul

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da, Ayşe Ege Çok Programlı Lisesi'inde bir sandıkta, usulsüz oy kullanımına itiraz eden bir yurttaşa, sandık kurulu görevlisi hakaret etti ve saldırdı. 

soL'a konuşan yurttaş, çocuklarıyla birlikte oy kullanma kabinine giren seçmenleri bunun doğru olmadığı şeklinde uyardığını, bu sırada Vatan Partisi'nden olduğu belirtilen sandık görevlisinin kendisine "Sana uyuzum zaten" diyerek hakaret edip saldırdığını söyledi. 

Sözkonusu sandık görevlisinin partilileri tarafından sandık başından uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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