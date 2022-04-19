Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda öldürüldü

Geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin, eşi ve çocuklarıyla birlikte dışarı çıktı. Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Ustahüseyin, saldırı sonucunda göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ustahüseyin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ustahüseyin’in saldırıdan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin’in serbest kaldığı ortaya çıktı.

Saldırıya ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan S.S.’nin ise sosyal medya hesabından “intikam alındı” notunu paylaştığı ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda saldırganlar bulanamadı.