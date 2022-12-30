Kasım Gençyılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Çete lideri olarak bilinen Kasım Gençyılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi

Ankara'da 'kabadayı' olarak bilinen çete lideri Kasım Gençyılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Görüşme, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşirken ikili fotoğraf verdi.