Ankara'da 'kabadayı' olarak bilinen çete lideri Kasım Gençyılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Görüşme, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşirken ikili fotoğraf verdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kasım Gençyılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret
Çete lideri olarak bilinen Kasım Gençyılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Haber Merkezi
Ankara'da 'kabadayı' olarak bilinen çete lideri Kasım Gençyılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Görüşme, MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşirken ikili fotoğraf verdi.