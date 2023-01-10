Kasım 2022 işsizlik rakamları yeni açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermedi ve yüzde 10,2 oldu. Kasım 2022'de işsiz sayısıysa 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 17,8

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 17,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,4, kadınlarda ise yüzde 23,9 olarak belirlendi.

İşgücü Kasım ayında bir önceki aya göre 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.