Kaşıkçı'ya suikast düzenleyen isimler bir yıl önce ABD'de eğitim almış

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya suikast düzenleyen 4 kişinin, cinayetten 1 yıl önce ABD'de Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylı bir paramiliter eğitim aldıkları ortaya çıktı.

New York Times'ta yer alan habere göre, Kaşıkçı cinayetinde sorumlu olan Suudi Arabistan uyruklu kişilerin, cinayetin gerçekleştiği dönemde Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın talimatıyla insan kaçırma, tutuklama ve işkence faaliyetlerine başladığını belirtiyor.

Suikastçilerin eğitimi Tier 1 Group adlı Arkansas merkezli güvenlik şirketinden aldığı kaydedildi. Şirketin hissesinin Cerberus Capital Management adlı yatırım şirketine ait olduğu belirtildi.

Şirket, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, verilen eğitimlerin, "öz savunma ve güvenli nişancılık" olduğunu savunarak, eğitimlerin Suudi liderlerini daha iyi korumak amacıyla verildiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan bir kaynak, gözlemcilik ve yakın dövüş eğitimi de verildiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suudi Kraliyet Muhafızları'nın Tier 1 Group'ta paramiliter eğitim almasını 2014 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde onayladığı belirtildi. Eğitimlerin bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde bir yıl devam ettiği kaydedildi.

Cerberus şirketinin üst düzey yöneticisi Louis Bremer, gazeteye yaptığı açıklamada, Suudi sukastçilerin şirketin eğitimlerine katıldığını doğrularken, söz konusu eğitimlerin Kaşıkçı suikastiyle bağlantısı olmadığını ifade etti.