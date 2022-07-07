Kasayı fırlatınca gözaltına alınan esnaf iş yerini davul zurna eşliğinde kapattı

Erdoğan'ı protesto etmesi sonrası gözaltına alınan esnaf, bugün davul zurnalı bir törenle iş yerini kapattı.

Haber Merkezi

Mersin’de ekonomik kriz nedeniyle dükkanına pankart asmak isteyen ve bozuk para dolu kasasını yola fırlatan esnaf Oktay Avcu, gözaltına alınmıştı.

Avcu, olay sonrası bugün Erdoğan'ı protesto ederek iş yerini davul zurna eşliğinde düzenlediği "törenle" kapattı.