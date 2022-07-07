Kasayı fırlatınca gözaltına alınan esnaf iş yerini davul zurna eşliğinde kapattı

İş yeri kapanış töreni…#Mersin’de dükkanına pankart asmak isterken gözaltına alınan Oktay Avcu, ekonomik kriz nedeniyle iş yerine davul ve zurna eşliğinde, Erdoğan’ı alkışlayarak kapanış töreni düzenledi.



“Bu kadar başarısızlığı başarabilmek büyük bir alkışı hak ediyor!” pic.twitter.com/3MWNF455Kq