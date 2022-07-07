Kasayı fırlatınca gözaltına alınan esnaf iş yerini davul zurna eşliğinde kapattı

Mersin’de ekonomik kriz nedeniyle dükkanına pankart asmak isteyen ve bozuk para dolu kasasını yola fırlatan esnaf Oktay Avcu, gözaltına alınmıştı.
Avcu, olay sonrası bugün Erdoğan'ı protesto ederek iş yerini davul zurna eşliğinde düzenlediği "törenle" kapattı.
İş yeri kapanış töreni…#Mersin’de dükkanına pankart asmak isterken gözaltına alınan Oktay Avcu, ekonomik kriz nedeniyle iş yerine davul ve zurna eşliğinde, Erdoğan’ı alkışlayarak kapanış töreni düzenledi.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) July 7, 2022
“Bu kadar başarısızlığı başarabilmek büyük bir alkışı hak ediyor!” pic.twitter.com/3MWNF455Kq