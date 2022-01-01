Kaşardaki hileyi açıkladı, uyardı: Süt yerine farklı maddeler ekleniyor

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, peynirde yapılan gıda hilesine ilişkin açıklamada bulundu.

Taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Ancak aralarında en riskli olanların başında süt ve süt ürünleri geliyor. 1 kilogram kaşar üretebilmek için gerekli süt miktarı 10 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Sütün alış fiyatı bakanlık tarafından 6,5 lira olarak açıklandı. 1 kilogram kaşar peynirinin sadece sütten gelen maliyeti 60-72 lira arasında. Diğer tüm maliyetleri de eklediğimizde fiyat bunun üzerine çıkıyor. Eğer bu fiyatların altındaysa tüketicinin ilk olarak etikete bakması gerekiyor” dedi.

DHA'nın haberine göre, kaşar ile tost peynirine ilişkin uyarılarda bulunan Manavoğlu, “Kaşarların bulunduğu aynı reyonda bir de tost peyniri yer alıyor. Bu ikisi arasında ciddi fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız ama tost peyniri artmış olan peynirlerden, işlemlerden geçirilerek yapılabiliyor. Bu sebeple maliyeti kaşar peynirine göre çok daha uygun. Kaşar peyniri, tost peynirine baktığımızda biraz daha masum gözüküyor” diye konuştu.

'Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor'

Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, “Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı” ifadesini kullandı.