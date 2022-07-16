Kasapoğlu'ndan KYK borçları açıklaması: Bu bir faiz uygulaması değil

KYK kredilerinde anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı adım atacağını duyurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kasapoğlu, “Gelinen noktada Kılıçdaroğlu diyor ki faiz. Faize en karşı olan biziz bu bir faiz uygulaması değildir ” dedi.

Kasapoğlu açıklamasının devamında "351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat endeksli gelişen bir uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısı yapmıştı.