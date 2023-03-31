Kaş Belediyesi Patara'da arazi satacak

AKP’li Kaş Belediyesi, Patara antik kentinin bulunduğu Gelemiş Mahallesi’ndeki kuruma ait 43 bin m2’lik araziyi satışa çıkaracak. Kat karşılığı müteahhite verme yoluna gidilmesi de düşünülen arazilerle ilgili konu 3 Nisan’da yapılacak belediye meclisi toplantısının gündemine alındı. Borç yükü altında olduğu öne sürülen belediyenin arazi satışıyla kaynak yaratmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Patara antik kenti yakınındaki belediyeye ait araziler satışa çıkarılacak. Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) sınırları içerisinde yer alan 4 parsel arazi toplam 43 bin metrekare. Geçmişte korunan alanda inşa edilen tartışmalı yazlık kooperatif konutlarının bulunduğu bölgede yer alan ‘arsa’ vasıflı arazilerin de yapılaşmaya açılması bekleniyor.

Arazi satışı meclis gündeminde

AKP’li Kaş Belediyesi’nin 3 Nisan Pazartesi günü yapacağı meclis toplantısının da gündemine alınan arazi satışıyla ilgili maddede şu ifadelere yer verildi:

“Gelemiş mahallesi ndeki belediyemize ait 77 ada 2 parsel, 76 ada bir parsel, 75 ada 2 parsel, 80 ada 1 parsel numaralı taşınmazların satılması ve/veya kat karşılığı inşaat işinin yaptırılması konusunun görüşülmesi.”

Deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama alanı

Dünyaca tanınan Patara antik kentinin bulunduğu sahil uzun kumsalıyla da dikkat çekiyor. Bu kumsal, Caretta caretta türü Akdeniz deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama alanı olarak koruma altında. Antalya ve Muğla illeri sınırlarını kapsayan Patara ÖÇK Bölgesi ise kumsalın yanısıra arkeolojik ve doğal sit alanlarını kapsıyor. Patara antik kentiyle iç içe bulunan Gelemiş Mahallesi, bölgedeki önemli turistik alanlardan biri. Son yıllarda kaçak ve plansız yapılaşma baskısı altındaki bölgede pandemi sonrasında villa turizmi öne çıkmaya başladı.