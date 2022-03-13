Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 6 yaralı 4 gözaltı

İstanbul'da Beyoğlu Tophane Parkı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı. Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba birden fazla kez ateş etti. Silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer 3 yaralının özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan silahlı kavganın ardından saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)