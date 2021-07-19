Kartlı harcama tutarı Haziran'da yüzde 23 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırmasına göre, kartlı harcamalar Haziran ayında artış gösterdi. Kartlı harcamalar tutar olarak yüzde 23, işlem adedi olarak yüzde 18 oranında arttı.

ANKA'nın haberine göre, haftalık hareketler incelendiğinde de 4 ve 18 Mayıs ile 2 Temmuz haftalarında harcama tutarı sırasıyla yüzde 3, yüzde 1 ve yüzde 11 artarken, 11 ve 25 Haziran haftalarında sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1 azaldı. İşlem adedi tarafında ise 11 Mayıs haftasında yüzde 8 artış görülürken, diğer haftalardaki değişimler sınırlı seviyelerde gerçekleşti.

Haziran ayı genelinde toplam harcama tutarının yüzde 23 düzeyinde arttığı 26 harcama grubundan kamu/vergi ödemeleri (yüzde 13) dışındaki tüm harcamalarda artış gerçekleştiği görüldü. Kumarhane/içkili yerler yüzde 345 ile en fazla artan harcama grubu olurken, konaklama yüzde 107, yemek yüzde 89 oranında arttı.

Havayollarında yüzde 80, araba kiralamada yüzde 78, seyahat acenteleri/taşımacılıkta yüzde 74 ve kuyumcularda yüzde 69 olmak üzere yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

TEPAV açıklamasında, "Söz konusu gelişmelerde haziran ayında kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının başlamasının etkili olduğu düşünülmektedir" denildi.

Kartlı harcamalarda yüzde 60 artış

Haziran ayında toplam kartlı harcamalar geçen yıla göre ise yüzde 60 oranında arttı. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlendi. Salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görüldü. Havayolları yüzde 417, konaklama yüzde 370, seyahat acenteleri/taşımacılık yüzde 229, araba kiralama yüzde 144, diğer yüzde 121 ve yemek harcamaları yüzde 101 ile bu grupta yer alan kalemler.

İnternet ve telefonla alışverişin payı yüzde 34

Salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler Haziran ayında da yüksek oranda arttı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 88’e, telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 73’e ulaştı.

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Mart 2020’de yüzde 26 iken, Haziran 2021’de yüzde 34 seviyesine yükseldi.