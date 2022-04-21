Kartal'ın üçüncü semt evi Karlıktepe Mahallesi'nde açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla ülke genelinde kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı, birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerine yenileri eklenmeye devam ediyor.

İstanbul’un Kartal ilçesindeki 3. semtevi Karlıktepe Mahallesi’nde açılacak. 24 Nisan Pazar günü saat 14.00’te yapılacak açılışa TKP Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş katılacak.

Kartal’da daha önce Uğur Mumcu ve Cumhuriyet mahallerinde semt evlerinin açılışı yapılmıştı.

'Emekçi halkın dayanışma ve mücadele merkezi olacak'

TKP Kartal İlçe Örgütü yöneticilerinden Serhat Yılmaz, semt evinin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada "Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz karşısında emekçilerin örgütlülüğünü güçlendirmek için Türkiye’nin dört bir yanında mücadele etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Yılmaz şöyle konuştu:

"Bu mücadeleyi Kartal’da büyütmek için son dönemde önemli adımlar attık. Uğur Mumcu ve Cumhuriyet mahallelerinde açtığımız semtevlerinin ardından Karlıktepe semteviyle birlikte bir adım daha atmış olacağız.

Karlıktepe semt evi her geçen gün biraz daha yoksullaşan emekçi halkın dayanışma ve mücadele merkezi olacak. Kadınların, gençlerin aydınlanma merkezi…

Biz aslında Karlıktepe mahallesinde sosyalizm mücadelesinin merkezini inşa ediyoruz. Bu vesileyle tüm Kartallıları 24 Nisan’daki açılışımıza davet edelim."