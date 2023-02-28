Kartal'da yıkım kararı alınan yapılarda 600 ton asbestli alan tespit edildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde, yıkım kararı alınan yapılarda başlatılan denetimlerde yaklaşık 600 ton asbestli alan tespit edildi. Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede riskli yapıların deprem dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesinin önü açılarak yaklaşık 90 bin insan afet riskinden korundu. Bu kapsamda, yıkılacak yapılarda halk sağlığını korumak adına asbest denetimi yapılıyor.

Uzman ekipler numune alıyor

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce başlatılan denetimlerde, söz konusu yapılardan uzman ekiplerce numuneler alınıp asbestli alanlar tespit ediliyor. Numune çalışmaları, yıkım kararı alınan binaların beton, sıvı, boya, yer ve çatı kaplaması ile kazan dairesi gibi alanlarında yapılıyor.

Bertaraf edilmeden yıkım izni yok

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Kars, lisanslı firmaların denetim raporları doğrultusunda, yapı içindeki asbestli alanların bertaraf edilmeden yıkımına izin verilmediğini belirtti.

'2018'den sonra yaklaşık 1500 bina başvurdu'

Denetimler sayesinde kanserojen etkisi nedeniyle birçok hastalığa neden olan asbest minarelinin halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçildiğine dikkati çeken Kars, "Asbest malzemesi normalde cam yünü, contada ve macunda bulunur. Çok iyi bir yalıtım ve yapı malzemesi olduğu için 2010 öncesine kadar neredeyse bütün yapılarda bu amaç için kullanılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile yasaklanmıştır. 2018 yılından sonra ise belediyelerin denetimi söz konusu. 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 1500 bina yıkım için bize başvurdu. Biz yıkımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

(AA)