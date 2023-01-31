Kartal'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Bugün saat 11.00 sıralarında İstanbul Kartal Atalar Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre Melek Dönmez(40), kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve kızlarının cesetleriyle karşılaştı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğalgaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayın ardından İGDAŞ ekipleri de binada incelemeler yaptı.