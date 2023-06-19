Kartal Kaymakamlığı’ndan gerici vakfa ‘yaz okulu’ izni: TKP imza kampanyası başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Müftülük arasında imzalanan protokolle İzmir ve Eskişehir'deki okullara imam atanması, İstanbul’da ise 237 okulun 'yaz programı' için TÜGVA'ya tahsis edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

İsmailağa Cemaati'ne yakın vakfa izin

Kartal Kaymakamlığı, "İnsan Medeniyet Hareketi Hicret Derneği" adlı bir başka kurumun daha "yaz okulu" adı altında dini eğitim düzenlemesine izin verdi. Dernek, 14 yaşındaki H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığı İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile biliniyor.

TKP’den tepki: Çocuklarımızın karanlığa teslim edilmesine boyun eğme

Söz konusu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kartal İlçe Örgütü, kaymakamlığın iznine yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Bir imza kampanyası başlatıldığının belirtildiği açıklamada, “Çocuklarımızı tecavüzcülerin, istismarcıların, yobazların eline bırakmamak için ayağa kalkma zamanı. Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü olarak; Hicret Vakfı’na verilen iznin derhal iptal edilmesi için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. İmza ver, destek ver, çocuklarımızın karanlığa teslim edilmesine boyun eğme” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hicret Vakfı, Kartal Kaymakamlığı’nın verdiği izin ile okullarda yaz okulu düzenlemek için onay aldı.

Yapılan resmi başvuruya göre gerici vakıf çocuklarımıza, Elif-Ba, Kuranı Kerim ve temel dini bilgiler öğretecek.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda 14 yaşındaki çocuğumuzun evlendirilip istismar edilmesi skandalının ortaya çıkmasından henüz aylar geçmişken; çocuklarımız iktidar eliyle yine tarikatlara teslim ediliyor.

Tarikatlar, çocuklarımızın bilimi, aydınlanmayı öğreneceği okullara kadar bizzat iktidar eliyle sokuluyor.

21 yıldır yarattıkları karanlık çocuklarımızın geleceğini bir bir çalarken, tarikatta yurtlarındaki çocuklarımız intihar ederken, istismara maruz kalırken; tarikat ve cemaatlerin karşısına dikileceğimizi ilan ediyoruz.

Çağrımız bütün Kartal halkına! Çocuklarımızı tecavüzcülerin, istismarcıların, yobazların eline bırakmamak için ayağa kalkma zamanı.

Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü olarak; Hicret Vakfı’na verilen iznin derhal iptal edilmesi için imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

İmza ver, destek ver, çocuklarımızın karanlığa teslim edilmesine boyun eğme!”