Kartal İmam Hatip mezunu olduğu için genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildiği iddia edildi

İYİP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Kıdık, Ahmet Çalışkan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu gerekçesiyle, Türk Hava Yolları'nın yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Sunexpress Havayolu Şirketi'nde genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildiği öne sürdü.
Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kıdık, Çalışkan'ın asıl mesleğinin mobilyacılık olduğunu ve genel müdür yardımcısı görevinden 316 bin TL maaş aldığını belirtti.
Kıdık'ın açıklaması şöyle:
"Kartal İmam Hatip Mezunu sıfatından dolayı THY’nin yüzde 50 ortaklığı bulunan Sunexpress’te Genel Md. Yrd.cılığı yapan Ahmet Çalışkan’ın 17.500 Euro yani 316.000 TL maaş aldığını biliyor muydunuz!"