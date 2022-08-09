Kartal Belediyesi’nde ayak oyunları: İşyeri temsilcileri tek tek 'görüşmeye' çağrıldı

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin devam ettiği İstanbul'un Kartal Belediyesi’nde iştirak şirket SODEMSEN, işçilere eski asgari ücret, yani 4 bin 250 lira üzerinden yüzde 40 oranında zam teklif etmişti. Teklifi kabul etmeyen işçiler ise TİS masasını terk etmiş ve arabulucuk süreci sonrası greve çıkacaklarını açıklamıştı.

Temsilciler görüşmeye çağırdı, şube tepki gösterdi

İşçilerin DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nda örgütlü olduğu Kartal Belediyesi’nde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İştirak şirketinin patronu işyeri temsilcilerini tek tek görüşmeye çağırdı. Temsilciler, şube yönetiminin olmadığı hiçbir görüşmeye katılmayacaklarını bildirirken, DİSK Genel İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, bir açıklama yaparak belediyeye tepki gösterdi.

"Sürecin ikna odalarına benzer bir duruma dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Kartal Belediyesi’nde işveren bugün işyeri sendika temsilcilerimizi odalarına çağırarak görüşme talep etmiştir. Yaşanan bu gelişme sonrası şube yönetimimizin olmadığı hiçbir platform veya seminde TİS sürecimiz devam ederken görüşmeyeceğimizi belirttik. Bu sürecin ikna odalarına benzer bir duruma dönmesine izin vermeyeceğiz.

Kendilerine ilettiğimizi size de iletelim.

Sürecin böyle devam etmesi durumunda, temsilcilerimizle bağımsız görüşme talebinde bulunan müdür, şef, amir veya başkan yardımcısı; kim olursa olsun basına, emek ve demokrasi güçlerine teşhir etmekten geri durmayacağız. Bu durumu durduracak gücümüz de birliğimiz de vardır."