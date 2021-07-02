İzmir Karşıyaka Kadın Dayanışma Komitesi kuruldu.

Bahriye Üçok Semtevinde bir araya gelen Karşıyaka’lı kadınlar, eşit ve özgür toplum hayallerini gerçekleştirmek için kadın mücadelesini her gün büyütmek ve bunun için örgütlenmek gerektiğini söylediler, seslerini yükselttiler.

Dayanışma Komitesinin kuruluşunda ilk sözü alan Ebru Özer emekçi kadınların maruz kaldığı eşitsizliklere değindi:

"Şiddet, sömürü, eşitsizlik, ayrımcılık, baskı…Evde, işyerinde, sokakta sürekli bunlara ve daha fazlasına maruz kalıyoruz… Emeği sömürülen, sosyal güvencesiz çalıştırılan, çocukların ve yaşlıların bakımı dahil evdeki tüm işlerin altından kalkmak zorunda bırakılan biz kadınlar, sömürü mekanizmalarının ve dinci gericiliğin yarattığı baskıya karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz."

Konuşmada, bu ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı mücadelenin güçlendirilmesi ve eşit haklar talep edilmesi gerektiği vurgulandı.

'Komiteler dayanışmayı örgütlüyor'

Özer, 1 Temmuz itibariyle İstanbul Sözleşmesi’nin hükümsüz sayılması ile kadınlardan geri adım atmalarının istendiğini belirtti. Elmalı davasındaki hukuksuzluğa işaret ederek, "Tek suçlu olarak anne ve babayı mı göreceğiz hayır. İstanbul Sözleşmesini kaldıran iktidar, sistemin çocukları koruyamayan hukuku bunlar hepsi bir bütün. Biz biliyoruz ki çocukların bakımı, beslenmesi, sağlıklı bireyler olarak gelişimi ve eğitimi, devletin güvencesi altında olmalıdır. Çocukları koruyamayan, suçluları yargılayamayan bu kahrolası düzendir. Bu yüzden tüm emekçi kadınları Kadın Dayanışma Komiteleri’nde mücadele etmeye ve dayanışmanın parçası olmaya çağırıyoruz. Bu düzeni hep birlikte yıkamaya çağırıyoruz” dedi.

Özer’in ardından söz alan Ayşenur Çinpolat, Kadın Dayanışma Komitelerinin aldıkları kararları açıkladı ve verilen mücadelelerden örnekler verdi. Kadın Dayanışma Komitelerinin salgın sürecinde kadınların nefes alabilmesine olanak sağladığına değinen Çinpolat “Komiteler düzenledikleri söyleşiler ile kadınları bilinçlendiriyor, okuma yazma kurlarıyla kadınları okur-yazar yapıyor, hayat pahalılığına karşı dayanışmayı örgütlüyor. Ücretsiz kreş hakkı için mücadele ediyor, mahallede şiddete uğrayan kadınlara dayanışma elini uzatıyor, eğitimdeki eşitsizlikten nasibini alan yoksul ailelerin çocuklarına derslere destek olacak etüdler düzenliyor. Sen de gel, Kadın Dayanışma Komitelerinden yükselen mücadele ve dayanışmanın parçası ol! Eşit ve özgür yarınları birlikte yakınlaştıralım” dedi.

1 Temmuz’da yolan çıkan Karşıyaka Kadın Dayanışması ilk buluşmasında öneriler doğrultusunda çok sayıda karar aldı. Emekçi kadınların, gençlerin, çocukların biraraya gelebileceği etkinlikler, söyleşiler, atölyeler, haftalık mahalle toplantıları planlandı. Etkinliklerini Bahriye Üçok Semtevinde gerçekleştirecek olan Karşıyaka Kadın Dayanışması düzenli olarak bir araya gelme ve örgütlenme sözü verdi.